Оборонні споруди росіян біля Гірського на Луганщині

Росія будує оборонні споруди поблизу окупованого Маріуполя, а також у глибокому тилу окупаційних військ на окупованому сході України, сподіваючись запобігти просуванню українських сил у разі прориву, йдеться в щоденному огляді військової розвідки Великої Британії.

«Росія почала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як «зуби дракона». Ймовірно, «зуби дракона» встановлені між Маріуполем і селом Нікольське; і від півночі Маріуполя до села Старий Крим. Маріуполь є частиною російського «наземного мосту» з Росії до Криму, ключової логістичної лінії зв’язку», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що «зуби дракона» додатково відправили для підготовки оборонних укріплень в окупованих частинах Запорізької і Херсонської областей.

«Росія зміцнює свої лінії в районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник «ПВК Вагнера» Євґєній Прігожин заявив про будівництво укріпленої оборонної «лінії Вагнера» на окупованій Росією Луганщині. Ця діяльність свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль для підготовки оборони у глибині за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти швидкому просуванню українських сил у разі прориву», – наголосили у британській розвідці.

Про те, що російські військові почали будувати лінію оборони довкола окупованого Маріуполя, 7 листопада повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.