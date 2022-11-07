Російські окупаційні війська почали будувати лінію оборони довкола окупованого Маріуполя. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні «пірамідки», які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсону», – написав Андрющенко у Telegram.

За його словами, ці конструкції частково встановлюють в районі траси між Маріуполем і селищем Нікольське.

«Також значно посилюють напрям із півночі в село Старий Крим. Попри всі заяви «Росія здєсь навсєгда», в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя», – додав радник мера.

Зауважимо, що українські військові відомства наразі поширену Андрющенком інформацію не коментували.

Додамо, що в окупованому Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.