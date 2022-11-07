Росіяни почали будувати лінію оборони навколо окупованого Маріуполя
Російські окупаційні війська почали будувати лінію оборони довкола окупованого Маріуполя. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
«Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні «пірамідки», які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсону», – написав Андрющенко у Telegram.
За його словами, ці конструкції частково встановлюють в районі траси між Маріуполем і селищем Нікольське.
«Також значно посилюють напрям із півночі в село Старий Крим. Попри всі заяви «Росія здєсь навсєгда», в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя», – додав радник мера.
Зауважимо, що українські військові відомства наразі поширену Андрющенком інформацію не коментували.
Додамо, що в окупованому Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.