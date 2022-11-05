Росіяни поставили керівником окупованого Маріуполя Дмітрія Бєрднікова

Новим фактичним керівником окупованого Маріуполя став росіянин Дмітрій Бєрдніков, колишній мер Якутська й Іркутська, повідомив у суботу, 5 листопада, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

У своєму Telegram-каналі Він опублікував відповідне фото й написав: «Новий де-факто гауляйтер Маріуполя Бердников Дмитро. Росіянин з краю оленеводів. Переведено з посади першого заступника голови уряду республіки Якутія. До того був мером Іркутська та Якутська».

Як зазначив Андрющенко, причиною таких змін є внутрішньополітична боротьба.

«Наші джерела повідомляють, що реально озвучена в очі [тимчасовому керівнику окупаційної адміністрації Маріуполя, колаборанту Костянтину] Іващенку причина – суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів», – зазначив радник міського голови.

За його словами, зміна «керівництва» стала повною несподіванкою для місцевих колаборантів. З його слів, з найближчого понеділка, 7 листопада, більшість колаборантів - заступників та працівників середньої ланки окупаційної адміністрації буде звільнено. Андрющенко стверджує, що Бєрдніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади та навіть зі своєю персональною охороною.

«Поки за Іващенком збережуть функцію "говорящої голови", але від усіх процесів у місті, включаючи розкрадання металобрухту, він відсторонений уже», – зазначив Петро Андрющенко.

Російська агресія спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок обстрілів. Маріуполь сьогодні без нормального постачання електрики, води, газу. Нині у місті залишаються понад 100 тисяч жителів.

Колаборанта Костянтина Іващенка російські загарбники оголосили «мером» Маріуполя невдовзі після окупації міста. До цього він представляв у Маріупольській міськраді фракцію ОПЗЖ.