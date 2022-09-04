Деякі райони Маріуполя досі нерозчистили від уламків будівель

Окупаційна влада досі не прибрала тіл загиблих людей в одному із районів Маріуполя. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

«Нові страшні знахідки. Лівобережжя. бул. Морський. Досі не дістали трупи з-під завалів. Частину трупів просто обгризли собаки. За даними сусідів в будинку від чотирьох до шести загиблих на зараз», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційна влада не реагує, удаючи, що нічого не відбувається. А у зруйнованих сусідніх будинках досі мешкають люди.

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«У таки самих руїнах. Без шансу на нормальне життя. Мраzота. Знаю – читаєте. Приберіть но людські останки за адресою: б. Морський 14, 2 під'їзд, 3-4 поверхи», – додав Андрющенко.

Як інформував ZAXID.NET, раніше повідомлялося, що окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.