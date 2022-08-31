За підрахунками журналістів, під завалами Маріупольського драмтеатру загинуло близько 600 людей

Російські окупанти планують відновити будівлю маріупольського драмтеатру, на яку вони в березні скинули потужну бомбу. Тіла загиблих від бомбардування людей заливають бетоном, а місця захоронення засипають хлоркою.

Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, будівельникам, які працюють над так званою реконструкцією театру, наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а з-під завалів, а заливати їх бетоном.

«Один із робочих поскаржився, що доставку хлорки затримують. За його словами, де великі скупчення трупів, там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 березня росіяни скинули потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де місцеві мешканці ховалися від обстрілів. За даними Associated Press, внаслідок удару загинуло близько 600 людей.