Партизани підірвали першого заступника окупаційного мера Бердянська
Колишній український журналіст Павло Іщук відповідає за зв’язки окупаційної адміністрації міста зі ЗМІ
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У Бердянську підірвали першого заступника голови окупаційної адміністрації міста із зовнішньої політики та масових комунікацій Павла Іщука, повідомляє вранці у вівторок, 1 листопада, «РІА-Мелітополь» з посиланням на підконтрольні окупантам інформаційні ресурси.
Вибуховий пристрій спрацював поряд із будинком колаборанта в понеділок, 31 жовтня. Він був начинений металевими кульками чи цвяхами.
Окупанти і пропагандисти повідомили, що Іщука госпіталізували. За їхньою інформацією, колаборант перебуває у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.
50-річний Павло Іщук раніше був українським журналістом, головним редактором місцевої газети «Город». У квітні 2022 року був призначений першим заступником голови окупаційної адміністрації Бердянська, включений у список колаборантів сайту «Миротворець».
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