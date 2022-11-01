50-річний Павло Іщук пішов на співпрацю з окупантами відразу після захоплення Бердянська

У Бердянську підірвали першого заступника голови окупаційної адміністрації міста із зовнішньої політики та масових комунікацій Павла Іщука, повідомляє вранці у вівторок, 1 листопада, «РІА-Мелітополь» з посиланням на підконтрольні окупантам інформаційні ресурси.

Вибуховий пристрій спрацював поряд із будинком колаборанта в понеділок, 31 жовтня. Він був начинений металевими кульками чи цвяхами.

Окупанти і пропагандисти повідомили, що Іщука госпіталізували. За їхньою інформацією, колаборант перебуває у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.

50-річний Павло Іщук раніше був українським журналістом, головним редактором місцевої газети «Город». У квітні 2022 року був призначений першим заступником голови окупаційної адміністрації Бердянська, включений у список колаборантів сайту «Миротворець».