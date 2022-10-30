Російські військові підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського

У неділю, 30 жовтня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські військові підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського.

«Їм дуже страшно, бо ми дуже близько», – написав Гайдай у себе в Telegram-каналі. Також він опублікував фото.

Фото Сергія Гайдая

Красноріченське – селище міського типу у Сватівському районі Луганської області. Населений пункт розташований на річці Красна, між Сватовим та Кремінною. Відстань до Сватового – близько 20 км, а до Кремінної – приблизно 18.

Також Гайдай розповів, що при звільненні села Невське ЗСУ знищили п'ять російських 152-мм САУ «Мста-С» і дві вантажівки, які постачали боєприпаси.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що траса Сватове – Кремінна перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

До слова, у Генштабі сьогодні повідомили, що за минулу добу ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів — 950. Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Зазначимо, що сьогодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що росіяни вдвічі щільніше мінують українську територію під час відступу.

Нагадаємо, 24 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України витіснили окупантів з трьох населених пунктів Луганщини – Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське, а також звільнили Новосадове на Донеччині.