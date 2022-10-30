Після деокупації українських територій рятувальники щодня виявляють російські міни

На нещодавно звільнених від російських окупантів територіях замінування вдвічі сильніше, ніж на деокупованих частинах Київської області або на Чернігівщини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в етері телемарафону 29 жовтня.

«Якщо раніше ми могли говорити про розмінування на Луганщині, Донеччині, то, на жаль, наразі ми змушені говорити про це фактично на більшій частині території нашої держави. Дійсно, заміновано фактично все (на нещодавно деокупованих територіях – ред.). Якщо ми порівнюємо з Київщиною або Чернігівщиною, то замінування вдвічі щільніші. Це, звичайно, пов’язано і з тривалістю перебування там ворога, і з тим, що вони більше використовують цей спосіб як стримування наших військ», – зазначив міністр, пише «Укрінформ».

За інформацією Монастирського, розмінуванням займаються дві служби – ДСНС та Нацполіція. Протягом останніх місяців рятувальники виявили понад 250 тис. вибухонебезпечних предметів, а ще 130 тис. – працівники поліції. Також він нагадав, що українським піротехнікам допомагають і західні фахівці.

Міністр уточнив, коли спеціалісти з гуманітарного розмінування бачать обсяги необхідних робіт, вони говорять, що це триватиме десятки років.

«Однак, дивлячись на роботу наших спеціалістів, треба визнати, що їхня ефективність є у рази вищою», – підсумував Монастирський.

Зазначимо, що після деокупації українських територій рятувальники щодня виявляють російські міни. Раніше стало відомо, що під час розмінування Херсонщини загинув керівник вибухотехніків. Напередодні в Ізюмському районі на Харківщині автомобіль піротехніків наїхав на міну, один піротехнік загинув, ще п'ятеро отримали поранення.