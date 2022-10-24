ЗСУ витіснили російські війська із Кармазинівки, М'ясожарівки і Невського на Луганщині та з Новосадового на Донеччині. Про це у понеділок, 24 жовтня, повідомили в Генштабі ЗСУ.

«Завдяки успішним діям наші війська вигнали ворога з населених пунктів Кармазинівка, Мясожарівка та Невське в Луганській області та Новосадове в Донецькій області», – зазначено у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що впродовж поточної доби Сили оборони України відбивали ворожі атаки в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар'їнка та Первомайське.

Також у Генштабу розповіли, що Російська федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на полігонах та в підрозділах підготовки фахівців певних спеціальностей.

«Ворог має значні проблеми через нестачу офіцерських та сержантських посад у інструкторсько-викладацькому складі навчальних підрозділів (тренувальні полігони, навчальні центри). Це спричинено смертю більшості таких фахівців під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Досить багато випадків призначення рангових членів, які щойно підписали контракт і мають хоч якийсь бойовий досвід на аналогічні посади», – додали в Генштабі.

Повідомляється, що для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати полонених як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Відомо, з виправної колонії N90 Херсона після так званих переговорів з представниками Федеральної служби безпеки РФ було звільнено більшість злочинців. Також відомо, що окупанти продовжують евакуювати поранених на тимчасово окуповану територію Криму.

Для того, щоб уповільнити контрнаступ підрозділів ЗСУ окупанти мінують мости та переходи на маршрутах відступу в Миколаївській та Херсонській областях.

В Генштабі розповіли, що за поточну добу авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено, що було знищено 13 областей концентрації озброєння та військової техніки ворога та 4 позиції зенітних ракетних систем. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два вертольоти на різних напрямках. Окрім того, українські ракетні війська та артилерія вразили 4 пункти управління, 10 центрів концентрації живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та ще три важливі ворожі об'єкти.