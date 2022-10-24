Упродовж півгодини зенітники ЗСУ збили два ворожі вертольоти «Алігатор»

У понеділок, 24 жовтня, впродовж півгодини українські військові збили два російські вертольоти Ка-52 «Алігатор». Цілі знешкодили підрозділи підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад.

«24 жовтня, з 13:00 по 13:30 в Бериславському районі Херсонщини підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування «Південь» Повітряних сил збито два ударні вертольоти Ка-52», – зазначено у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, що завдяки німецькій системі ППО IRIS-T українські захисники знищують дев’ять із десяти ворожих ракет. Україна постійно наголошує, що потребує більше зброї для захисту своїх територій та відбиття російських атак.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 жовтня, росіяни вже втратили в Україні 245 гелікоптерів та 270 літаків, а також близько 67 940 військових.