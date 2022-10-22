Україна просить доставити нові боєприпаси до німецьких ЗРК IRIS-T SLM для відбиття авіаударів РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Німеччину протягом кількох днів доставити нові боєприпаси до німецьких ЗРК IRIS-T SLM для відбиття російських ракетних атак.

«Це буквально питання днів. Якщо ми не отримаємо потрібні боєприпаси, це може «спровокувати міграційне цунамі», – сказав Денис Шмигаль в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шмигаль зазначив, що Росія хоче «втягнути Україну в гуманітарну катастрофу». За його словами, вона напряму торкнеться Європи.

Нагадаємо, що сьогодні зранку росіяни вчергове обстріляли енергетичні об'єкти України. Частину ракет збили сили ППО, але все ж декілька об'єктів були пошкоджені. Мешканці кількох населених пунктів частково залишилися без світла та зв'язку.

Минулого тижня стало відомо, що Німеччина передала Україні першу з чотирьох систем IRIS-T SLM. Проте ЗСУ потребують також боєприпаси до них.