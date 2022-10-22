Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
Українські військові отримали бронемашини, озброєння, патрони та зимовий одяг
Світ — Ольга Гринько, 0 0
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Німеччина передала Україні нову партію озброєння, а також зимовий одяг та обладнання для військових. Про нові постачання повідомили на сайті федерального уряду. Зазначається, що частина допомоги надається з підприємств, частина – зі запасів Бундесверу.
Згідно з переліком, надано:
- п'ять броньованих евакуаційних машин (раніше було передано таку ж їх кількість);
- сім важких і середніх мостових систем;
- 167 тисяч патронів до вогнепальної зброї,
- 100 наметів (загальна кількість 200);
- 183 генератори (раніше передано 12);
- 116 тис. зимових курток;
- 80 тис. зимових штанів;
- 240 тис. зимових шапок.
Окрім того, офіційно підтверджено передачу зенітно-ракетного комплексу Iris-T SLM, про який ЗМІ повідомили минулого тижня.
Також запланована поставка 5 інженерних броньованих машин, 35 вантажівок 8х8 і 4 тис. спальних мішків.
Загальна вартість ліцензій, які були видані урядом ФРН у період з 1 січня по 10 жовтня цього року, на експорт військових товарів до України – 796 812 445 євро.
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