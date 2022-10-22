Німеччина передала Україні нову партію озброєння, а також зимовий одяг та обладнання для військових. Про нові постачання повідомили на сайті федерального уряду. Зазначається, що частина допомоги надається з підприємств, частина – зі запасів Бундесверу.

Згідно з переліком, надано:

п'ять броньованих евакуаційних машин (раніше було передано таку ж їх кількість);

сім важких і середніх мостових систем;

167 тисяч патронів до вогнепальної зброї,

100 наметів (загальна кількість 200);

183 генератори (раніше передано 12);

116 тис. зимових курток;

80 тис. зимових штанів;

240 тис. зимових шапок.

Окрім того, офіційно підтверджено передачу зенітно-ракетного комплексу Iris-T SLM, про який ЗМІ повідомили минулого тижня.

Також запланована поставка 5 інженерних броньованих машин, 35 вантажівок 8х8 і 4 тис. спальних мішків.

Загальна вартість ліцензій, які були видані урядом ФРН у період з 1 січня по 10 жовтня цього року, на експорт військових товарів до України – 796 812 445 євро.