У суботу, 22 жовтня, на Херсонщині українські захисники збили ударний вертоліт окупантів Ка-52. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Близько 12:00 у Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито ударний вертоліт окупантів Ка-52», – зазначено у повідомленні.

Зазначимо, що станом на 22 жовтня, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномаштабного вторгнення росіяни вже втратили в Україні 270 літаків та 243 гелікоптери. До слова, напередодні під час повітряної тривоги на Миколаївщині українські сили оборони збили російський штурмовик Су-25.