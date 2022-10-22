На Херсонщині зенітники ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У суботу, 22 жовтня, на Херсонщині українські захисники збили ударний вертоліт окупантів Ка-52. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
«Близько 12:00 у Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито ударний вертоліт окупантів Ка-52», – зазначено у повідомленні.
Зазначимо, що станом на 22 жовтня, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномаштабного вторгнення росіяни вже втратили в Україні 270 літаків та 243 гелікоптери. До слова, напередодні під час повітряної тривоги на Миколаївщині українські сили оборони збили російський штурмовик Су-25.
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