Під час повітряної тривоги на Миколаївщині збили російський штурмовик Су-25
Від початку повномасштабного вторгнення вже знищено 270 російських літаків
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У п’ятницю, 21 жовтня, українські сили оборони збили російський штурмовик Су-25 на Миколаївщині. За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, літак вдалося підбити під час останньої тривоги, яку в області оголосили о 15:05.
«Під час тривоги мінус ворожий Су-25. Нєфіг шастати», – написав у своєму Telegram Віталій Кім.
Відбій повітряної тривоги оголосили о 16:37.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російський штурмовик Су-25 близько 16:00 збив підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади в Баштанському районі Миколаївщини.
Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 жовтня, росіяни вже втратили 269 літаків та 243 гелікоптери.
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