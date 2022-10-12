У середу, 12 жовтня, українські військові всього за 18 хвилин збили чотири російські вертольоти. Про це йдеться у повідомлені Повітряних сил ЗСУ.

За даними українських військових, з 8:40 по 8:58 на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (ймовірно, Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку.

Попередньо відомо, що один вертоліт впав на звільненій від росіян території, решта – за лінією фронту. Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». За даними Армія.Inform, перша ескадрилья Ка-52 була сформована у 2011 році. У 2021 році росіяни мали 127 таких вертольотів.

До слова, 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 84 ракети, 43 з них збили сили української ППО. 11 жовтня українські сили протиповітряної оборони збили 20 російських крилатих ракет та кілька безпілотників.