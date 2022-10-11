Від ранку 11 жовтня українські сили протиповітряної оборони збили 18 російських крилатих ракет та кілька безпілотників. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами ПЗРК з 9:30 по 13:00 11 жовтня знищено 18 крилатих ракет окупантів.

Також ППО знищила 3 російських безпілотники. Окрім того, зранку у південних регіонах України, зокрема на Одещині та Миколаївщині, вдалося збити 8 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що РФ 10 жовтня запустила по Україні 83 ракети, 43 з них збили ЗСУ. Пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і Києві.

11 жовтня масштабні рактені обстріли повторилися, основної мішенню росіян знову були об'єкти критичної інфраструктури України.