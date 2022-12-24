Російська армія почала активно перекидати свою техніку в Запорізьку область, військові активно укріплюють Мелітопольську ділянку фронту. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Як пише Андрющенко, в Маріуполі фіксується аномально високий рух військових колон в сторону Бердянського напрямку.

«Через Маріуполь – Мангуш – БТР, командні пункти, поки жива сила. Із Мангушського району через Мангуш з сіл на узбережжі Азову – гусенична військова техніка у великій кількості», – повідомив радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко додав, що росіяни ймовірно намагаються укріпити Мелітопольську ділянку фронту.

Нагадаємо, напередодні, 23 грудня, у центрі окупованого Мелітополя підірвали авто з агентами ФСБ. Унаслідок вибуху Renault Duster було поранено двох агентів російської спецслужби.

Крім того, раніше ЗСУ ліквідували керівний склад 58-ї російської армії у Мелітополі та підірвали міст, який використовували окупанти.