У центрі Мелітополя підірвали авто окупантів

У центрі окупованого Мелітополя Запорізької області вдень 23 грудня пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників.

«У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється!», – розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров

За даними місцевих колаборантів, в авто були працівники ФСБ Росії. Про їх стан наразі нічого не відомо.

Нагадаємо, у ГУР раніше повідомляли, що у Мелітополі і на інших територіях окупованої частини Запорізької області діють партизани, вони намагаються підривати мости, якими окупанти возять зброю, та колаборантів.