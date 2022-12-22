У липні окупанти призначили Андрія Штепу призначили очільником Любимівської та Василівської громад на Херсонщині

В окупованій Каховці на Херсонщині ліквідували колаборанта Андрія Штепу, якого окупанти призначили очільником Любимівської та Василівської громад. Про загибель зрадника у четвер, 22 грудня, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, а також російське пропагандистське агентство ТАСС.

Попередньо Андрій Штепа загинув від вибуху у своєму автомобілі поблизу пам’ятника «Дівчини в шинелі» в Каховці. У місцевих Telegram-каналах окупанти повідомляють, що разом із Андрієм Штепою в машину була ще одна людина, ймовірно, його водій або охоронець.

Андрій Штепа народився в Росії, але давно жив в Україні. Останні 15 років проживав у Василівці, де працював у місцевому комунгоспі і безуспішно балотувався на посаду сільського голови.

Після захоплення росіянами частини Херсонської області Андрій Штепа пішов на співпрацю і здавав українських активістів окупантам. 18 липня його призначили так званим очільником Любимівської громади.