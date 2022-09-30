У Херсоні ліквідували першого заступника голови окупаційної ОВА
Полковник ФСБ Алєксєй Катєрінічєв пропрацював в окупаційний адміністрації трохи більше місяця
У Херсоні ліквідували першого заступника голови окупаційної Херсонської військово-цивільної адміністрації 48-річного полковника ФСБ Алєксєя Катєрінічєва. Про це вранці у п’ятницю, 30 вересня, повідомила низка російських ЗМІ.
Зокрема, за даними російського пропагандиста Алєксандра Малькєвіча, Алєксєй Катєрінічєв загинув уночі внаслідок ракетного удару ЗСУ.
Як повідомляє місцеве херсонське видання Кавун.city, у ніч на 30 вересня у Херсоні було чутно вибухи, зокрема, в районі суднобудівного заводу, де росіяни розмістили військову техніку і системи ППО, а також у будівлю, де поселився особовий склад окупантів.
Вранці Оперативне командування «Південь» підтвердило ракетні удари по окупованих територіях, зокрема, по командному пункту в Бериславському районі, по районах зосередження особового складу, техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці.
48-річний Алєксєй Катєрінічєв більше 20 років прослужив у різних підрозділах ФСБ. 17 серпня 2022 року він був призначений першим заступником нелегітимного голови Херсонської ОВА Володимира Сальдо з питань безпеки.
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