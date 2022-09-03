Комплекс належить колаборанту та зраднику Володимиру Сальдо

У суботу, 3 вересня, в окупованому Херсоні пролунали вибухи. За словами місцевих мешканців, ударами ЗСУ було знищено відпочинковий комплекс «Загублений світ» («Затерянный мир»), який належить колаборанту та зраднику Володимиру Сальдо.

Як повідомляє херсонське інтернет-видання МОСТ, після вибухів в значній частині міста зник окупантський мобільний зв'язок, також пишуть про перебої в роботі підконтрольного окупантам інтернет-провайдера «СкайНет».

У лазнево-оздоровчому комплексі, де були й готельні номери для клієнтів, які полюбляли «добрі відпочити в інтимній обстановці».

відео МОСТ

За чутками, «Загублений світ» юридично належав коханці Сальдо. Після захоплення міста, там у комфорті жили загарбники. Відомо, що в закладі тривалий час жили окупанти і зрадники, які з ними співпрацювали. Відомо, нещодавно звідти виїхало чимало окупантів. Чи була це ротація і, чи заселилася в комплекс «нова партія» окупантів, невідомо. Але відомо, що саме на верхньому поверсі розташовані готельні номери, де ймовірно жили окупанти.

Нагадаємо, що самого окупаційного «голову» Херсонщини Володимира Сальдо могли отруїти. Його у стані штучної коми вивезли до Москви. Про його стан і точне місце перебування наразі не відомо.