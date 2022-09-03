ЗСУ знищили на півдні 14 ворожих танків та понад 60 одиниць техніки
Ліквідовано 106 окупантів, захоплено два танки та БТР
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За минулу добу Збройні сили України ліквідували на південному напрямку 106 загарбників та шість десятків одиниць техніки, а також знищили 14 танків та іншої зброї. У полон було взято трьох окупантів, захоплено два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, а також багато зброї з боєкомплектом.
За інформацією Оперативного командування «Південь», вражено командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади окупантів у Снігурівці, понтонну переправу поблизу Козацького, три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районі та два пункти боєпостачання.
«Засвідчено виключення зі списків 106 рашистів та шість десятків одиниць ворожої техніки, серед них 14 танків Т-72 та 62, гаубицю «Мста-Б», авіадесантну самохідну артилерійсько-мінометну установку, 2 реактивні системи залпового вогню «Ураган», 3 гармати-гаубиці 152 калібру, мобільний міномет 120 калібру, 2 безпілотні розвідники та 35 одиниць авто-бронетехніки», – повідомило ОК «Південь».
Зазначається, що протягом бойового дня ворог наніс вісім авіаударів по позиціях українських захисників. У відповідь наша авіація нанесла 22 удари, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 400 артилерійських завдань.
Також відомо, що українські захисники взяли в полон трьох окупантів, захопили два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, а також багато зброї з боєкомплектом.
Командування повідомило, що обстановка у південній операційній зоні – стабільно складна, але контрольована.
«Ми невпинні у знищенні ворожих логістичних шляхів та резервів, пунктів управління та морально-психологічного стану ворога. Тривають позиційні бої, наша вогнева відсіч не дає противнику змоги втримувати зайняті позиції», – зазначено в повідомленні.
Зазначимо, що за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили близько 48 700 російських військових.