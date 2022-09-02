ЗСУ знищують ворожу військову техніку, пункти управління та склади з боєприпасами

ЗСУ продовжують завдавати ударів по критично важливих об’єктах противника, скупченню живої сили та військової техніки, пунктах управління та складах із боєприпасами й пальним. У Генштабі розповіли, що в районах Херсона та Енергодара знищено 3 артилерійські системи противника та склад із боєприпасами. Також знешкоджено близько роти окупантів.

Зазначається, що рота російських військових, яка базувалася у спортивному клубі «Загублений світ», покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію Криму награбоване майно в 5 тентованих вантажівках.

За інформацією речника Одеської ОВА Сергія Братчука, станом на 15:00 було відомо про знищення таких ворожих позицій на Херсонщині:

у Каховському районі детонація БК, палає ворожа техніка;

влучання у ворожі катери і переправу;

влучання в базу в районі Нової Каховки;

влучання в БК у Бериславському районі;

влучання у склад БК в районі Високопілля;

влучання в переправу в районі Дар‘ївки.

У повідомленні зазначено, що в зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території ЗАЕС. Близько 100 одиниць перемістили на завод «Атом Енергомаш», решту – розосередили у найближчих населених пунктах.

У Генштабі також розповіли, що окупанти намагаються встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах.

Зазначимо, що станом на 2 вересня, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили близько 48 700 осіб.