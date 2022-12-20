Окупанти закрили пропускний пункт у Василівці Запорізької області, через який люди могли виїхати з окупованих територій або потрапити туди, повідомив «Центр національного спротиву», підконтрольний Силам спеціальних операцій ЗСУ.

Як йдеться в повідомленні, нещодавно росіяни ввели спецперепустки на в’їзд на тимчасово окуповані території. Раніше в’їзд був вільний. Виїзд же за перепустками відбувається з 1 жовтня, але окупанти спочатку обмежили їх видачу, а наразі перестали випускати навіть тих, хто їх має. Тому пропускний пункт не діє.

«Попри заяви колаборантів, виїхати з ТОТ [тимчасово окупованих територій], як і заїхати, наразі неможливо. Тобто ТОТ наразі стали в’язницею просто неба, де ворог використовує людей як живий щит», – наголосили в «Центрі національного спротиву».

Там нагадали, що до жовтня українці виїжджали з окупованої території в порядку живої черги, проходивши перевірку на блокпостах. Тоді в середньому за добу виїжджали близько 2 тис. людей. Проте потім росіяни ввели перепустки для виїзду, які фактично є дозволами на виїзд. З того часу кількість людей, яким дозволили залишити регіон суттєво зменшилася. І якщо в жовтні ця цифра становила близько 800 людей на тиждень, то в листопаді таку саму кількість людей росіяни випустили за місяць.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці заявляли, що Росія хоче повністю окупувати Запорізьку область. Наразі під її контролем перебуває більша частина області.