Вадим Скібіцький пояснив, що окупанти вважають Запорізьку область «російським регіоном»

Російські окупанти хочуть повністю захопити Луганську, Донецьку та Запорізьку області. Про це в інтерв'ю німецькій газеті Bild повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, пише LIGA.net.

За його словами, після звільнення Херсона від росіян війна вступила до нової фази – підрозділи, які вивели з правого берега Дніпра на Херсонщині, тепер будуть дислоковані на Донбасі та під Запоріжжям.

«Вони вважають ці регіони російською територією та хочуть продовжувати повністю їх окуповувати», – сказав Скібіцький.

Він зазначив, що армія Росії та терористи з ПВК Вагнера олігарха Євґєнія Прігожина зосередили свої атаки навколо Бахмута, який вони продовжують атакувати, незважаючи на величезні втрати. Розвідник заявив, що росіяни роблять це з трьох причин – бажання повністю окупувати Донецьку область, атакувати Краматорськ та Слов'янськ з півдня, а також заради особистого престижу Прігожина, який критикує російське військове керівництво і хоче досягти якогось успіху.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Скібіцький визнав, що Збройні сили України проводять операції на території Росії із використанням різних засобів. Цілями таких операцій є винятково військові об’єкти.

16 грудня в ГУР сказали, що вважають можливим новий наступ Росії з використанням резерву мобілізованих. 18 грудня там заявили, що Кремль тричі переносив початок вторгнення в Україну.