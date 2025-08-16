За два дні обсяг торгів становить 1,755 млн акцій

У п’ятницю, 15 серпня, акції українського телеком-оператора «Київстар» з’явилися на американській біржі Nasdaq, повідомили в пресслужбі компанії.

Це вперше, коли на американській біржі торгуються акції компанії, що повністю веде бізнес в Україні. Цінні папери на біржі можна знайти під тикером (символом) KYIV.

Для офіційного відзначення публічного розміщення 29 серпня 2025 року «Київстар» приєднається до церемонії відкриття торгів Nasdaq Opening Bell в Нью-Йорку.

«Лістинг на Nasdaq посилює міжнародну впізнаваність компанії. Це потужний сигнал для міжнародних інвесторів, що в Україні працюють ефективно керовані, високорезультативні та інноваційні компанії», – прокоментував президент «Київстару Олександр Комаров».

Таким чином, глобальні інвестори матимуть прямий доступ до інвестування в український бізнес та економічне відновлення України.

Як «Київстар» вийшов на американську біржу

Лістинг відбувся через злиття із Cohen Circle. Це спеціалізована компанія з придбання активів (SPAC), що раніше торгувалася на Nasdaq під тикером CCIRU, пояснює сайт Liga.net. Такі компанії створюють спеціально для об'єднання з наявними для виведення їх на біржу, що простіше, ніж первинне розміщення акцій (IPO).

Основним власником «Київстару» залишиться холдинг Veon, якому після об'єднання належить 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd.

Для чого виходити на біржу

За даними сайту NV, «Київстар» планує залучити через лістинг акцій від 50 до 200 млн доларів ще цього року. Компанія оцінюється орієнтовно в 2,21 млрд доларів.

Скільки коштують акції «Київстар»

15 серпня, у день розміщення, акції української компанії на біржі Nasdaq коштували 12,44 доларів за штуку на момент закриття біржі. Та 16 серпня до кінця біржового дня вони втратили в ціні 0,92 долара – торги закрились з ціною 11,79 доларів (на 7,4% дешевше). Водночас обсяг торгів становив 1,755 млн акцій.

«Київстар» – це найбільший мобільний оператор України з 23 млн абонентів. Компанія також володіє цифровими сервісами Helsi, Київстар ТБ та Uklon, надає корпоративні послуги у сфері хмарних технологій, кібербезпеки та штучного інтелекту. Окрім того, «Київстар» готується до запуску технології супутникового зв’язку Direct to Cell разом зі Starlink.