Навколо Жовкви відремонтували об'їзну дорогу
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У Жовкві відкрили проїзд відремонтованою об'їзною дорогою. Нею зможе їздити транзитний транспорт, оминаючи в'їзд у саме місто.
Йдеться про 2,8 км дороги, яка є частиною вул. Вокзальної у Жовкві. Як повідомили у прес-службі ЛОДА, об'їзна дорога Жовкви перебувала у критичному стані. Її не ремонтували з часу будівництва.
Ремонт дороги почали у квітні й він коштував 15,5 млн грн, 10 млн грн із яких виділили з Державного дорожнього фонду. Роботи виконувало ПП «Рома». В межах робіт облаштували нову основу дорожнього покриття та поклали два шари асфальтобетону.
Відремонтована дорога має розвантажити вуличну мережу Жовкви та дозволить скерувати транзитний транспорт у об'їзд міста.