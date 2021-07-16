У Жовкві відремонтували 2,8 км об'їзної дороги

У Жовкві відкрили проїзд відремонтованою об'їзною дорогою. Нею зможе їздити транзитний транспорт, оминаючи в'їзд у саме місто.

Йдеться про 2,8 км дороги, яка є частиною вул. Вокзальної у Жовкві. Як повідомили у прес-службі ЛОДА, об'їзна дорога Жовкви перебувала у критичному стані. Її не ремонтували з часу будівництва.

Ремонт дороги почали у квітні й він коштував 15,5 млн грн, 10 млн грн із яких виділили з Державного дорожнього фонду. Роботи виконувало ПП «Рома». В межах робіт облаштували нову основу дорожнього покриття та поклали два шари асфальтобетону.

Відремонтована дорога має розвантажити вуличну мережу Жовкви та дозволить скерувати транзитний транспорт у об'їзд міста.