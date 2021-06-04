Нова дорога має йти в обхід Запитова і стати частиною міжнародної траси Київ - Чоп

Навколо селища Запитів, що біля Львова, збудують об’їзну дорогу, що має стати частиною нового відрізку траси Київ – Чоп. Попередньо її будівництво коштуватиме 2,2 млрд грн.

Як повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області у відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET, проект дороги мають розробити у 2021-2022 роках.

Попередньо дорога обходитиме Запитів із півночі, матиме чотири смуги руху, по дві у кожну сторону, з 6-метровою розділювальною смугою. На цьому відрізку збудують сім шляхопроводів та один міст.

«Ця ділянка дороги буде продовженням Північної ділянки об’їзної дороги Львова, але її будівництво буде здійснюватися за окремим проектом», – повідомили у Службі автодоріг Львівщини.

Згідно із передпроектною документацією, яку розробили у 2020 році, будівництво об’їзної дороги Запитова коштуватиме 2,2 млрд грн.

Зазначимо, що зараз через Запитів пролягає дорога М-06 Київ – Чоп. Під час обговорення проекту Північної об’їзної Львова мешканці Запитова неодноразово висловлювали побоювання, що нова дорога збільшить кількість транспорту, який їхатиме через село. Натомість новий відрізок міжнародної траси має йти в обхід населених пунктів та примикати до майбутньої Північної об’їзної Львова.