Для будівництва Північної об’їзної дороги Львова ще необхідно викупити два приватні будинки і вісім ділянок. Почати будівництво дороги планують уже в цьому році.

Як повідомив ZAXID.NET заступник голови ЛОДА Юрій Бучко, наразі вдалось викупити 42 об’єкти, серед яких будинки та земельні ділянки. Тепер же районні адміністрації домовляють про викуп майна у восьми власників.

«Найближчим часом плануємо викупити ще 10 об’єктів – два будинки і вісім земельних ділянок. На це потрібні кошти, тож необхідно внести зміни в бюджет програми», – пояснив Юрій Бучко.

Вартість викупу цих ділянок становить 1,3 млн грн. За трьома ділянками триває переоформлення спадку, ще одна власниця – за кордоном, тому викуп цих ділянок дещо затримався.

Після викупу земля перейде у державну власність. ЛОДА має змінити їх цільове призначення на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та оборони. Відтак ділянки у постійне користування передадуть Службі автомобільних доріг.

Зазначимо, що загалом Північна об’їзна має пролягати через 52 приватні ділянки, що розташовані на території Бірок, Завадова, Зашкова, Гряди та Малих Підлісок. На їх викуп Служба автодоріг Львівщини виділила 16,5 млн грн.

Нагадаємо, що загальна вартість проекту – 11,1 млрд грн. Її будуватимуть за кредит ЄБРР, який потрібно повернути до 2035 року.

Північний об’їзд Львова має бути дорогою найвищої категорії 1А, яка матиме чотири смуги руху, три мости, сім шляхопроводів та три естакади.