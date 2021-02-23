Цього року має стартувати наймасштабніший інфраструктурний проект для Львівщини, а зрештою, і для західного регіону країни – будівництво Північної об’їзної Львова, що реалізовуватиметься у межах Програми Президента України «Велике будівництво». Усі роботи здійснюватимуться за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на умовах співфінансування, а це означає, що проект відповідає найвищим соціальним, безпековим та екологічним стандартам.

Чому потрібна нова дорога?

Якось довелось прочитати книгу Олени Степанівни «Сучасний Львів», де авторка ще у 1943 році описувала шляхи, які йшли зі Львова. Вона зауважила, що місту дуже бракує об’їзних доріг. Ось класна цитата Олени Степанівни майже 80-річної давнини: «Підміську мережу шляхів характеризує брак довкільних доріг в найближчім сусідстві міста, які дозволяли б минати Львів, не заходячи до нього».

Про необхідність північного обходу Львова особливо багато йшлось впродовж останніх десятиліть. Чому? Сьогодні ми маємо складну ситуацію на західному та південному обході Львова через велику інтенсивність руху - близько 30 тисяч автомобілів щодоби. І фактично всі головні магістралі ведуть до Львова. Утворюються затори, а це впливає на швидкість та безпеку руху. Тож Північний обхід одразу вирішить дві проблеми - розвантажить об’їзну і саме місто. Це значно покращить екологічну ситуацію у Львові, оскільки зменшиться загазованість через зниження транзитного руху.

Нова траса з’єднає автомобільну дорогу М-06 Київ - Чоп із трьома шляхами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею і буде довжиною 23 км.

На якій стадії проект?

Уже затверджено проект Північної об’їзної та підписано Угоду між Урядом України та ЄБРР і ЄІБ про надання кредиту. Зараз ми працюємо з консультантами європейських банків, які проводять додаткові дослідження, адже йдеться про проект найвищої категорії «А». Після цього Укравтодор за погодженням із банком має оголосити тендер та обрати переможця. Вимоги до учасників дуже високі. Насамперед, підрядник уже має мати відповідний досвід та реалізовані подібні проекти.

За нашими прогнозами, будівництво дороги може розпочатись восени 2021 року і триватиме приблизно 4 роки. Однак вже зараз, маючи затверджений проект, можемо говорити про найкрутіші моменти майбутньої Північної об’їзної Львова. Вибачайте за спойлер, але доведеться не раз говорити, що деякі речі відбудуться вперше в Україні.

ТОП-1: Масштабні археологічні дослідження

Ми дуже тісно співпрацюємо з «Рятівною археологічною службою» Інституту археології НАН України і будівництву будь-якої дороги передує робота археологів. Однак у цьому випадку це будуть одні з перших в Україні досліджень, які відповідатимуть усім європейським нормам. А площа, яку дослідять фахівці, становитиме майже 100 тис. м2 – це як 14 футбольних полів. Без сумніву, нас очікують вражаючі знахідки, адже археологи мають дослідити 21 давнє поселення, які датовані від VI тисячоліття до н.е. і до XIII століття.

Це зокрема городища X-XI ст поблизу Рокитного та Завадова, поселення Пшеворської культури у Бірках, 7 різночасових поселень поблизу села Гряда, поселення пізньоримського часу та княжої доби у Ситихові. На територіях таких давніх поселень завжди виявляють чимало цікавих артефактів.

ТОП-2: Безпековий комплекс як у Європі

На новій дорозі повністю виключені ДТП за участю пішоходів, оскільки вона матиме двостороннє огородження для недопущення несанкціонованого доступу на дорогу людей та тварин. Також, усе спроектовано для безпеки учасників руху: дві смуги у кожному напрямку з розділювальною смугою, освітлення транспортних розв’язок у різних рівнях та крайові смуги безпеки для безпечної зупинки транспорту у разі потреби.

Подбали і про комфорт мешканців населених пунктів, поблизу яких будуватиметься Північна об’їзна: на цих ділянках будуть встановлені шумозахисні екрани висотою від 2,5 до 4 м заввишки.

ТОП-3: Цементно-бетонне покриття

Північна об’їзна Львова стане першою в Україні автомобільною дорогою найвищої категорії І-а з цементо-бетонним покриттям товщиною 26 см. Така дорога має більший гарантійних термін, є стійкішою за асфальтобетонну, не деформується у час спеки, і потребує менше витрат на обслуговування.

До прикладу, у США на основі цієї технології побудовано половину усіх федеральних трас, у Європейському Союзі на них припадає третина від загальної кількості автомагістралей. А у Німеччині таких доріг 42%. Таке покриття доцільно застосовувати на автошляхах, де є дуже високий трафік руху, особливо вантажівок.

ТОП-4: Дворівневі естакади

На Північній об’їзній ми передбачили будівництво трьох дворівневих розв’язок: у с.Бірки - на перетині з місцевою дорогою Лозино-Бірки (поруч з існуючою ділянкою об’їзної дороги), у біля с.Гряда - на перетині з дорогою М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська та поблизу с. Малі Підліски – на перетині з дорогою Львів-Луцьк.

ТОП-5: Турбота про довкілля та тварин

Екологічний фактор дуже важливий для ЄБРР та ЄІБ, тож на Північній об’їзній буде зроблено максимум для того, аби тварини не змогли потрапити на трасу. Заплановано облаштувати орієнтовно 40 спеціальних споруд (труби, мости, шляхопроводи, естакади) для міграцій тварин. Це достатньо витратна частина робіт, однак таких екологічних стандартів ми притримуємось і при проектуванні та будівництві інших доріг. Безпека завжди у пріоритеті.

Тож очікуємо оголошення тендеру та обрання переможця для будівництва однієї з найкращих доріг України. Далі буде!

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