Шляхопровід будували майже рік, ще рік тривали підготовчі роботи

У Тернополі відкрили нову дворівневу розв'язку, яка розташована в південній частині міста і по якій проходить міжнародна дорога М-30 Львів–Тернопіль–Хмельницький. Новий шляхопровід облаштовували майже рік. А до того ще один рік тривали підготовчі роботи.

Кошти на облаштування нової розв'язки спочатку виділяли з міського бюджету Тернополя. А влітку 2020 року Верховна рада проголосувала за виділення 190 млн грн з держбюджету на побудову шляхопроводу. Загалом на роботи витратили понад 300 млн грн.

«Цей об’єкт є частиною об’їзної дороги Тернополя, траси М-30, яка з’єднує схід та захід країни. Декілька років тому, коли було зафіксовано аварійність Гаївського моста, під яким проходить залізнична колія, було прийнято рішення не лише зробити ремонт, а збудувати новий об’єкт, який на десятки років вперед зможе розв'язати транспортні проблеми», – зазначив Сергій Надал під час символічного відкриття нової розв'язки.

На новому мості облаштовано шість смуг для руху транспорту. Підрядна організація побудувала нові тротуари і освітлення. Нова розв'язка сполучає об'їзну Тернополя, проїзд до Великогаївської громади та вул. Гайову.

Відремонтований шляхопровід є частиною траси міжнародного значення М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече та М-30 Львів–Тернопіль–Хмельницький.