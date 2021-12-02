Дорожники відремонтували дорогу від Дрогобича до межі самбірського району

На Львівщині відремонтували 12 км дороги Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, що веде до майбутнього пункту пропуску на кордоні з Польщею. Дорогу ремонтували з 2018 року за 156,5 млн грн.

Йдеться про ділянку дороги Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий від Дрогобича до межі Самбірського району. Загальна протяжність цієї траси становить 60 км.

«Ділянку дороги від Дрогобича до межі Самбірського району розпочали ремонтувати ще у 2018 році. Тоді провели роботи зі зрізу пошкодженого дорожнього покриття, підсилення основи із щебенево-піщаної суміші та уклали нижній шар асфальтобетону. Через відсутність цільового фінансування, ремонтні роботи на цій ділянці були призупинені. Цього року ми відновили ремонт автошляху і сьогодні ми можемо вже насолоджуватися поїздкою на цій дорозі», – повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Під час ремонту цієї дороги влаштували асфальтобетонне покриття проїжджої частини, встановили зупинки та облаштували тротуари в межах сіл та міст, нанесли розмітку й встановили дорожні знаки.

Ремонт дороги між Дрогобичем до межі Самбірського району виконувало ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Вартість робіт становить 156,5 млн грн.

Крім цього, за кошти кредиту від Польщі триває ремонт іншої частини цієї дороги – від Самбора до Нижанкович. На ремонт 46-кілометрової ділянки прикордонної дороги Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий польський уряд виділив 19,5 млн євро.