Дорогу ремонтують в межах кредиту від Республіки Польща

Служба автомобільних доріг у Львівській області оголосила тендер на додаткові роботи в межах капремонту прикордонної дороги Нижанковичі – Самбір. Її ремонтують за гроші польського кредиту.

Дорогу державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий на ділянці від Нижанковичів до Самбора почали ремонтувати 19 травня. Йдеться про 46 км траси, що веде до міжнародного пункту пропуску Нижанковичі – Мальховіце, який Польща почне будувати вже цього року.

Тендер на роботи провели ще у травні 2019 року. Тоді вартість капремонту прикордонної дороги коштувала 19,5 млн євро. Як розповів ZAXID.NET речник Служби автодоріг Львівщини Іван Бондар, додаткові роботи пов’язані зі змінами до Державних будівельних норм. Ці зміни стосуються додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху. Зокрема на дорозі додатково влаштують мережі газопостачання та зв’язку, перенесуть електромережі, влаштують додаткові острівці безпеки, змінять осі дорожнього полотна, встановлять освітлення тощо.

Договір із підрядником на додаткові роботи проводили за переговорною процедурою. Це дозволить не зупиняти роботи на час проведення торгів.

За вимогою польської сторони переможцями тендеру на будівельні роботи в межах кредиту Польщі мають стати польські компанії. Тож додаткові роботи виконуватиме та ж фірма, що розробляла проектно-кошторисну документацію та виграла торги на основний капремонт дороги –польське ТОВ «Дрог-Буд». Ремонтуватимуть цю дорогу до кінця наступного року.

Нагадаємо, що ще у 2015 році Республіка Польща надала пільговий кредит на ремонт п’яти прикордонних доріг на Львівщині: Грушів – Немирів, КПП «Смільниця» – Старий Самбір, Яворів – Грушів, Червоноград – Рава-Руська та Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. Кредит віддаватиме український уряд.