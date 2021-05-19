Дорожники почали ремонт шляху до майбутнього пункту пропуску в Нижанковичах

На Львівщині розпочали капітальний ремонт дороги державного значення Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від Самбора до Нижанкович. Ремонт понад 46 км прикордонної дороги профінансують коштом кредиту польського уряду у розмірі 19,5 млн євро.

Про старт робіт повідомив у середу, 19 травня, голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook.

Протяжність дороги від Самбора до Нижанкович – понад 46 кілометрів. Цей автошлях веде до майбутнього пункту пропуску Нижанковичі-Мальховіце на кордоні з Польщею, будівництво якого теж планують розпочати цього року.

«До розбудови дорожньої інфраструктури на теренах Самбірського району долучився Уряд Польщі, який в рамках договору надав Україні кредит у сумі 19,5 млн євро на його реалізацію. У проекті також передбачено відремонтувати 12 мостових переходів, зробити тротуари, забезпечити освітлення», – розповів Максим Козицький.

У Службі автомобільних доріг Львівщини розповіли ZAXID.NET, що в рамках ремонту буде розширено проїзну частину, влаштовано водовідведення та замінені існуючі залізобетонні труби, а також влаштовано конструктивні шари асфальтобетонного дорожнього покриття з попереднім посиленням основи. Крім цього, проект передбачає облаштування тротуарів та освітлення в межах населених пунктів, зупинок громадського транспорту та заходи для безпеки дорожнього руху. Підрядник робіт – польська компанія «Дрог-Буд». Завершення робіт планується наступного року.

Договір між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги на ремонт прикордонних доріг було підписано ще у 2015 році. Кредит передбачений у розмірі 100 млн євро, з яких 25 млн на облаштування трьох пунктів пропуску, 68 млн євро – на реконструкцію шести прикордонних доріг у Львівській та Волинській областях та ще 7 млн євро – для потреб Державної прикордонної служби України.

У рамках проекту минулого року на Львівщині розпочали ремонт прикордонної дороги Яворів-Грушів. Також ремонтуватимуть дороги – КПП «Смільниця»-Старий Самбір та Червоноград-Рава-Руська.