дорогу прокладуть між трасами Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий та Львів – Самбір – Ужгород

Із західної сторони Самбора збудують нову об'їзну дорогу. Цього року Служба автомобільних доріг має розробити проектну документацію.

19 травня Служба автодоріг Львівщини підписала меморандум про співпрацю з Самбірською міською радою та Львівською ОДА, за яким міськрада Самбора виділить 1 млн грн для співфінансування розробки проекту будівництва об'їзної дороги.

«Ця дорога стане частиною траси Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий і мала б стати логічним продовженням нової дороги М-30 Стрий – Ізварино, що йде в обхід великих міст», – розповів ZAXID.NET керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

За його словами, цього року, разом із мешканцями, напрацюють передпроектні пропозиції, визначать ділянки, які необхідно викупити та траєкторію дороги. Наразі ж відомо, що дорогу прокладуть із західної строни Самбора між трасами Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий та Львів – Самбір – Ужгород.

Зазначимо, що цього року відремонтують дорогу Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, що веде до кордону, а також наявну об'їзну дорогу Самбора, що фактично є продовженням траси Львів – Ужгород.