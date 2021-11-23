Про необхідність ремонту цієї траси говорили кілька років

Завершено капітальний ремонт ділянки дороги протяжністю 13 км між Рівним та Дубно. До ремонту ця дорога вважалася однією з найгірших державних доріг Рівненської області.

Ділянка траси Рівне-Здолбунів-Мізоч-Дубно, яка пролягає селами Здовбиця, Уїздці та Кунин, тепер капітально відремонтована. Раніше водії постійно нарікали на колійність, ями та вибоїни, хоча цією ділянкою дороги постійно проїздить велика кількість транспорту. Відтак дорога вважалася однією з найгірших в області.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг Рівненської області, будівельні роботи розпочалися торік. Виконано фрезерування, укладено два шари вирівнювальної асфальтобетонної суміш, укріплено узбіччя. За словами керівника Служби автомобільних доріг у Рівненській області Олексія Вострікова, на відремонтованій ділянці ще потрібно завершити влаштування автобусних зупинок, бар’єрного огородження, нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків.

Дорогу відремонтували у рамках програми «Велике будівництво». Наступного року планується відремонтувати дорогу, що сполучає Здолбунів та Дубно.