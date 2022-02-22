За статтею про незаконне зберігання наркотиків йому загрожує як мінімум штраф

У Луцьку 37-річний чоловік намагався з'їсти наркотики, які знайшли патрульні в автомобілі. Інцидент стався на вулиці Дубнівській у Луцьку. Туди патрульні приїхали через повідомлення про порушення водієм Volkswagen Golf ПДР. Під час поверхневої перевірки правоохоронці знайшли за сидінням два пакетики з порошком. Пасажир забрав їх та намагався з'їсти, однак, поліцейські цьому завадили.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції області, інцидент стався близько 23:00 у понеділок, 21 лютого. Патрульні отримали повідомлення про порушення ПДР водієм Volkswagen Golf на вулиці Дубнівській у Луцьку. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили, що 37-річний пасажир автомобіля поводиться підозріло. Вони застосували поверхневу перевірку, під час якої виявили два пакетики з порошком за пасажирським сидінням.

«Для уникнення відповідальності, чоловік намагався забрати ці пакетики з-під сидіння авто та в подальшому їх з’їсти. Однак патрульні завадили цьому та викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка виявила ще один пакетик із залишками білої порошкоподібної речовини, схожої на наркотичну», – йдеться у повідомленні патрульних.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 309 ККУ (незаконне перевезення чи зберігання наркотиків). Санкція частини першої цієї статті передбачає як мінімум штраф до 1,7 тис. грн, максимально – позбавлення волі до трьох років.