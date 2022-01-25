У разі доведення вини чоловікові загрожує від дев'яти до 12 років тюрми

Під час обшуків в 27-річного закладчика з Волині правоохоронці знайшли майже півкілограма психотропів. Також підтверджено 76 фактів розміщення ним «закладок» у лісосмугах біля сіл у Луцькому та Володимир-Волинському районах. Чоловікові вручили підозру, наразі він перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує від дев'яти до 12 років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури області, 27-річного жителя Волині підозрюють у розповсюдженні психотропів через «закладки». «Правоохоронці встановили 76 фактів розміщення ним згортків із амфетаміном і PVP у лісових смугах поблизу сіл у Луцькому та Володимир-Волинському районах і автодороги Рожище-Ківерці. Майже півкілограма психотропів виявили й вилучили працівники поліції і під час обшуку в його оселі. Окрім того, в автомобілі підозрюваного також виявили 73 згортки з готовими до продажу PVP і кастет», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вже вручили підозру за ч.2 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю), ч.2, 3 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків). Зокрема, санкція статті 307 передбачає ув'язнення від дев'яти до 12 років.

Наразі підозрюваний перебуває від вартою. На все вилучене майно найкладений арешт.