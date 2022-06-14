Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ МП у центрі Львова

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 14 червня, більшістю голосів ухвалила заяву про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Депутати звернулися до керівництва держави з проханням заборонити діяльність цієї церкви череї її «антиукраїнську та антидержавну позицію».

«Ми всі чудово пам’ятаємо, як служителі московського патріархату впродовж останніх років порушували принципи суверенітету Української держави. Власне, під прикриттям керівництва УПЦ МП відбувалася анексія Автономної Республіки Крим, а на Донбасі, у культових спорудах УПЦ МП, переховувались російські озброєні бойовики та диверсійно-розвідувальні групи, які захоплювали наші території та вбивали українців», – йдеться у заяві, яку підтримали 59 депутатів з 64-х присутніх на засіданні. Ще один депутат після голосування попросив врахувати його голос «за», пояснивши, що не спрацювала його персональна картка.

Депутати також зазначили про факти, коли священники УПЦ МП відмовлялися відспівувати загиблих в зоні проведення АТО/ООС українських військових, а служителі УПЦ МП публічно називали дії українських воїнів щодо захисту України від агресора «братовбивством». І сьогодні є факти колабораціонізму та антиукраїнської діяльності з боку представників УПЦ МП, викритих правоохоронцями.

У зверненні зазначається, що незважаючи на зміни до статуту про управління УПЦ, прийняті на соборі УПЦ МП 27 травня цього року, ця церква й надалі повністю з’єднана з РПЦ як юридично, так і духовно.

«Ми, депутати Львівської обласної ради, усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями Львівщини, вважаємо неприпустимим подальше існування та діяльність УПЦ МП в Україні загалом та на Львівщині, зокрема», – наголошується у заяві.

Тому Львівська облрада закликала керівництво держави законодавчо заборонити діяльність УПЦ як структурного підрозділу Російської православної церкви (РПЦ) та за її співпрацю з країною-агресором.