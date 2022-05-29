На опублікованому фото видно напис «Путін ху*ло», а також перекреслені навхрест червоною фарбою двері храму

Невідомі 28 травня знову обмалювали храм святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП, що на Сихові, написами та закреслили хрести. Прихожани виявили написи перед всеношною та викликали поліцію, яка склала акт, повідомляє Спілка православних журналістів.

На опублікованому фото видно напис «Путін ху*ло», а також перекреслені навхрест червоною фарбою двері храму.

Нагадаємо, що 8 травня невідомі обмалювали фарбою цей же храм та залили монтажною піною вхідні двері. На дерев’яних стіни церкви з’явилися написи «дім Путіна», «чорти ФСБ» та «русня не люди». За інформацією Спілки православних журналістів, 14 травня церкву намагалися підпалити та знову розмалювали, 25 травня на ній з’явилися написи «РПЦ – секта» та військова символіка.

Додамо, що по всій Україні парафії УПЦ МП активно переходять до Православної церкви України. Інколи священики відмовляються від переходу, як-от у Дрогобичі: там священики УПЦ МП, яких відсторонили від проведення богослужінь, винесли з церкви все цінне майно, зокрема, образи з іконостасу, церковні атрибути і навіть хрести та дзвони.

27 травня Собор УПЦ МП ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність від РПЦ, засудив війну та виразив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.