Коли у церкву вперше зайшли служити священики ПЦУ, вони виявили там голі стіни

Священики УПЦ МП, яких відсторонили від проведення богослужінь у Дрогобичі, а церкву на вимогу парафіян перевели в ПЦУ, винесли з церкви все цінне майно. Звідти забрали образи з іконостасу, церковні атрибути і навіть демонтували хрести та дзвони. Як з’ясували містяни, священики зробили це ще до того, як міська рада прийняла рішення заборонити їхню діяльність у Дрогобичі і опечатати церкву.

Про факт крадіжки майна з церкви парафіяни дізналися 27 травня, коли прийшли до церкви Іова Почаївського на першу Службу Божу українською мовою, яку правили священики ПЦУ.

«Сьогодні, коли всі прийшли до храму, щоб провести тут першу спільну молитву за Україну, стало зрозуміло, що «батюшки» готувались до такого сценарію. В храмі Іова Почаївського залишились голі стіни. В церкві немає предметів іконостасу, вивезена абсолютна більшість ікон та церковних атрибутів», – повідомили 27 травня у Дрогобицькій міській раді.

Окрім церковних предметів, зникли дзвони, а з двох інших будівель на території навіть зрізали хрести. Як зазначають у міськраді, церковне майно винесли ще до прийняття комісією рішення про заборону УПЦ МП та опечатування храму.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма зазначив ZAXID.NET, що наразі громада не може назвати точну кількість втрачених речей. Для цього створили комісію, яка проведе інвентарний опис майна. Після цього вона звернеться із заявою у поліцію.

фото Дрогобицької міської ради

Тарас Кучма наголосив, що міська рада прийняла рішення забрати церкву в УПЦ МП і передати в ПЦУ на вимогу містян і релігійної громади церкви: із 219 парафіян церкви Іова Почаївського 200 висловилися за вихід зі складу УПЦ МП.

Нагадаємо, 25 травня Дрогобицька міська рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Оскільки релігійна громада не мала майнових прав на церкву, а земля під нею є у власності міста, то храм опечатали і заборонили продовжувати діяльність цієї парафії. Передували цьому рішенню заяви дрогобичан, які хотіли перейти у підпорядкування Православної церкви України, але цьому рішенню опирався священик.