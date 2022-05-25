Під мерією мешканці Дрогобича організували пікет проти церкви Московського патріархату

Дрогобицька міська рада заборонила на території громади діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Оскільки релігійна громада не мала майнових прав на церкву, а земля під нею є у власності міста, то храм опечатали і заборонили продовжувати діяльність цієї парафії. Передували цьому рішенню заяви дрогобичан, які хотіли перейти у підпорядкування Православної церкви України, але цьому рішенню опирався священик.

Передачу храму Преподобного Іова Почаївського на вулиці Трускавецькій, 56 обговорили на засіданні спеціальної комісії у Дрогобицькій міській раді у середу, 25 травня.

«Питанням в порядку денному став розгляд заяви представників громади міста щодо засудження існування на території Дрогобицької міської територіальної громади церковної установи, яка фактично підпорядковується УПЦ МП та РПЦ, та заяви парафіян собору Іова Почаївського, які висловили бажання перейти в підпорядкування Православної церкви України», – повідомили 25 травня у Дрогобицькій міській раді. Окрім того, була окрема заява від мешканців, що живуть поблизу церкви і хочуть ходити до українського храму.

Як додали у мерії, міська рада раніше неодноразово намагалася переконати священиків вийти з підпорядкування Московського патріархату та пристати до Православної церкви України. Тим паче, що цього вимагала громада міста і самі парафіяни цього хотіли. Оскільки з духовенством не вдалося знайти порозуміння, міський голова Дрогобича Тарас Кучма виніс це питання на розгляд комісії.

Члени комісії з’ясували, що земельна ділянка під храмом перебуває у комунальній власності громади Дрогобича та не передана у користування релігійній громаді УПЦ МП. Окрім того, за парафією не зареєстровано жодних майнових прав на саму церкву. Відповідно, місто мало повне право вилучити з користування парафії храм Іова Почаївського.

«Комісія одноголосно визнала позицію та дії РПЦ, УПЦ (МП) та УПЦ, яка підпорядковується Московському патріархату такими, що загрожують національній безпеці України та є однією з форм кремлівського тиску на нашу державу – просування ідеї «русской православной церкви». Оскільки, УПЦ (МП) та її служителі підпорядковуються РПЦ, є в прямій залежності від патріарха Кирила, який підтримує збройну агресію Росії проти України», – додали у мерії.

Настоятель церкви Микола Мандзюк був запрошений на засідання комісії. Він заявив, що перейти до ПЦУ йому заважає присяга.

«Ці підписи і звернення – це одна тисячна від громади і якщо потрібно буде – цілий Дрогобич підпишеться проти московської церкви у місті. Ми просили вас сотні разів – ідіть в ногу з громадою. Вас особисто ніхто до нічого не заставляє, жертву з вас ніхто робити не буде. Але ми все робимо згідно з чинним законодавством, ми виконуємо те, що просить нас громада», – цитує мера Дрогобича Тараса Кучму місцеве видання «Медіа Дрогобиччина».

Цього ж дня, 25 травня, Дрогобицько-Самбірська єпархія Православної церкви України ухвалила рішення про прийняття громади храму святого Іова Почаївського у єпархію ПЦУ. Їй призначать нового священика.

До слова, мерія сусіднього Борислава також заборонила діяльність православної церкви МП у місті. А Стрийська міська рада 26 травня розгляне питання про заборону УПЦ МП, священика якої нещодавно облили зеленкою на знак протесту.