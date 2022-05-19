Церква Покрови Святої Богородиці почала діяти у 1991 році в колишньому римо-католицькому костелі, збудованому в 1934 році

У місті Борислав на Львівщині депутати заборонили діяльність православної церкви Московського патріархату. Рішення вступає в силу з 1 червня 2022 року. Священик церкви Покрови Пресвятої Богородиці і його парафія до цього часу можуть вийти з УПЦ МП і продовжити здійснювати богослужіння. Але якщо їхнє рішення буде незмінне, місто готове судитися за церковне майно.

«Сьогодні, 19 травня, після довготривалих обговорень на засіданнях комісій з гуманітарних питань, зваживши всі негативні й позитивні сторони, депутати Бориславської міської ради прийняли історичне рішення – заборонили на території Бориславської міської територіальної громади діяльність релігійної громади Української православної церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці, яка підпорядковується Московському патріархату», – повідомили у міськраді Борислава.

Мер Борислава Ігор Яворський розповів ZAXID.NET, що церква є у власності парафіяльної громади. У 2001 році її передали парафії за рішенням виконкому. Якщо священик і містяни, які моляться у цій церкві, не змінять своє рішення далі підпорядковуватися РПЦ, місто готове судитися за майно, щоб повернути його у власність територіальної громади.

«Ми проводили з громадою попередні розмови. Для нас важливо, щоб це було їхнє рішення і свідомий крок. Але парафія поки в роздумах. Ми дали їм час прийняти рішення, але його не було. Тому депутати прийняли рішення про заборону», – пояснив мер Борислава.

Священик, який здійснює богослужіння у Бориславі, отець Діонісій Буренко сказав ZAXID.NET, що не може коментувати цю ситуацію, оскільки таке право має лише митрополит Львівський і Галицький Філарет. Раніше на своїй сторінці у Facebook Діонісій Буренко постив рішучі заяви проти політичного і релігійного керівництва Росії: «Доєднуючись до тисяч священнослужителів УПЦ по всій Україні, підтримую і заявляю: Путін – це звичайнісінький Гітлер, вбивця і кат українського (і не тільки) народу! Патріарх Кирил – на жаль, посібник вбивці і розділяє його гріх. За що буде перед Богом відповідь». Також він разом з іншими священиками підписався під закликом до міжнародного церковного трибуналу проти патріарха Кіріла.

Якщо парафія не вийде з УПЦ МП до 1 червня, Бориславська міська рада розпочне процедуру примусового вилучення приміщення церкви та передачу її в комунальну власність територіальної громади.