Мер Борислава Ігор Яворський записує звернення до мешканців

Міський голова Борислава Ігор Яворський закликав місцевих мешканців не обслуговувати переселенців російською мовою. Свій заклик він пояснив ZAXID.NET поведінкою окремих переселенців, які принципово не переходять на українську та стверджують, що не розуміють її.

«Причиною стала не зовсім коректна поведінка деяких переселенців, які принципово не бажають спілкуватись українською мовою. Вони спілкуються виключно мовою агресора, ще й можуть зробити зауваження типу вони не розуміють української, спілкуватись нею не будуть і взагалі це дуже смішна мова. Такого терпіти ми не збираємось. Ми дуже толерантні, гостинні, ми забезпечуємо житло, безкоштовне харчування у закладах освіти, але все має межу. Я ще раз наголошу, що йдеться про окремих людей, більшість переселенців – це люди з Україною в серці», – сказав ZAXID.NET Ігор Яворський.

За його словами, він звернувся до мешканців та закликав представників сфери обслуговування та соціальних працівників спілкуватись з переселенцями української мовою.

Бориславська громада прийняла уже близько 5,5 тис. переселенців. Для охочих покращення знання української мови у Бориславі відкрили курси української мови.

«Ми в кількох установах освіти організували курси української мови для переселенців, тому було б бажання. Не може сказати, що там аншлаг, але постійно приходять люди, які хочуть скористатись допомогою фахівців, щоб краще володіти українською мовою», – додав Ігор Яворський.