Протоієрею Володимиру Мандзюку вилили зеленку в обличчя

Священика УПЦ МП зі Стрия Володимира Мандзюка під час недільної літургії облили зеленкою. Інцидент трапився у неділю, 22 травня, під час богослужіння у Воскресенському храмі. Про повідомили на офіційному сайті УПЦ МП.

«Сьогодні під час церковного богослужіння йому вистрілили в обличчя зеленкою так звані націоналісти, які захоплюють наші храми. Ще раз пишу: наші батюшки моляться за наших воїнів, за нашу країну, ми молимося церковно-слов’янською мовою, допомагаємо чим можемо: грошима, гуманітарною допомогою. Схаменіться, Бог поругаємий не буває. Кожен з нас за все дасть відповідь перед Богом», – написала у Facebook дочка настоятеля церкви Богдана Мандзюк.

Наразі невідомо, хто облив священика зеленкою і чи звертався він до поліції.

Зазначимо, у Стрийському районі відомо про один випадок виходу парафії з УПЦ МП – у селі Баня Лісовицька. Загалом на Львівщині священики самі ініціюють зміну підпорядкування, але є й випадки, коли громада сама, без священика, переходила в ПЦУ. Натомість у Бориславі і Червонограді влада поставила ультиматум, щоб громада вийшла з УПЦ МП, інакше її діяльність буде заборонена.