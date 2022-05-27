Зі складу Львівської єпархії масово виходять парафії

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький відповів на публічне звернення митрополита Львівського і Галицького УПЦ МП Філарета (Кучерова) з приводу ущемлення прав вірян і оприлюднив свої аргументи у Facebook. Він зазначив, що статути громад УПЦ МП втратили чинність. А українці, за переконанням голови області, мають право ставити під сумнів існування на території нашої держави установ країни-агресорки.

«Високопреосвященний Митрополит Філарет (Кучеров) має розуміти та враховувати суспільні настрої жителів не лише Львівщини, але й всієї України. Українці мають повне право ставити питання щодо існування в Україні релігійних організацій, керівний центр яких є на території країни-агресора та в країні, що розв’язала проти нас війну і вбила десятки тисяч мирних жителів», – наголосив Максим Козицький.

І додав, що саме громади Львівської єпархії УПЦ МП якраз і є такими, керівний центр яких є на території країни-агресора, що підтверджує спеціальна релігієзнавча експертиза, затверджена наказом Міністерства культури України від 25.01.2019 №37.

Максим Козицький зазначив, що УПЦ МП має прийняти загальноцерковне рішення для усіх єпархій і парафій в Україні щодо свого подальшого існування поза структурою Російської православної церкви. В іншому випадку ситуація в суспільстві надалі загострюватиметься.

Керівник області додав, що парафії УПЦ МП втратили свою юридичну чинність.

«Мені дуже приємно, що митрополит Львівський і Галицький УПЦ (МП) Філарет так ревно переймається питаннями дотримання чинного законодавства. Тож користуючись нагодою хочу нагадати, що жодна громада Львівської єпархії УПЦ (МП) не виконала норм закону України від 20.12.2018 №2662-VIII щодо перейменування церков, центри яких є на території країни-агресора. Таким чином їхні статути наразі втратили чинність, що де-факто означає втрату правочинності цих юридичних осіб», – підсумував Максим Козицький.

Нагадаємо, на Львівщині та інших регіонах парафії УПЦ МП масово переходять в ПЦУ, іноді навіть без згоди священика. Окремі територіальні громади на рівні місцевої влади забороняють діяльність УПЦ МП і вилучають з її користування церкви.