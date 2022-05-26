Митрополит вимагає не перешкоджати вірянам УПЦ МП у здійсненні релігійних обрядів

Митрополит Львівський і Галицький Філарет (Кучеров) написав відкрите звернення, в якому звинуватив органи місцевого самоврядування Львівщини у порушенні прав вірян і священиків УПЦ МП. Його він адресував голові Львівської військової адміністрації та керівникам поліції та СБУ Львівщини.

«У деяких районах нашої області порушуються права віруючих, священнослужителів та релігійних громад Львівської єпархії УПЦ. Це відбувається з мовчазної згоди або іноді за участі посадових осіб та органів місцевого самоврядування, які, виходячи за межі своїх повноважень, приймають незаконні рішення про заборону діяльності релігійних громад, чинять тиск та сприяють захопленню храмів», – заявив митрополит Філарет у зверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook 26 травня.

Серед прикладів, які голова єпархії вважає порушеннями, він навів місто Борислав, де влада заборонила діяльність УПЦ МП і де він особисто є настоятелем місцевого храму. Також він згадав Стрий, де сьогодні заборонили діяльність церкви, Дрогобич та інші парафії УПЦ МП.

Митрополит Філарет зазначив, що «мовчазна згода керівництва області на порушення прав релігійних громад Львівської єпархії УПЦ призводить до розпалювання релігійної ворожнечі, що несе реальну загрозу життю та здоров’ю віруючим та священнослужителям».

Митрополит Львівський і Галицький Філарет закликав органи місцевого самоврядування не чинити перешкод вірянам релігійних громад Львівської єпархії УПЦ у звершенні релігійного обряду, а керівництво області захистити права вірян.

Нагадаємо, на початку війни Львівська архиєпархія УПЦ МП звернулась до митрополита Філарета з вимогою проголосити автокефалію від Російської православної церкви (РПЦ), на яке митрополит не відреагував. Однак назвав дії російських окупантів геноцидом українського народу і звернувся до керівництва РФ із вимогою негайно припинити знищення українського народу.