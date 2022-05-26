Минулої неділі священика УПЦ МП у Стрию облили зеленкою

Депутати Стрийської міськради на засіданні у четвер, 26 травня, проголосували за заборону діяльності УПЦ МП на території громади. Також місцеві депутати звернулися до Верховної Ради про прийняття такої заборони у цілій державі.

«У Стрийській громаді проголосували за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Таке рішення сьогодні одноголосно прийняли депутати на сесії Стрийської міської ради», – йдеться у повідомленні Стрийської РДА у Facebook, поширеному в четвер, 26 травня.

Відповідно до рішення стрийських депутатів, під забороною також опинилися організації, які співпрацюють з УПЦ МП та пропагують позицію Росії на території Стрийської громади. Також депутати прийняли звернення до Верховної Ради з пропозицією підтримати заборону УПЦ МП на державному рівні.

Нагадаємо, у неділю, 22 травня, священика УПЦ МП зі Стрия Володимира Мандзюка під час недільної літургії облили зеленкою. Раніше діяльність УПЦ МП заборонили в низці інших громад Львівщини, зокрема, у Городку та Бориславі. За час великої війни понад 10 релігійних громад на Львівщині вийшли з УПЦ МП, перейшовши до ПЦУ та Вселенського патріархату.