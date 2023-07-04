Прихильники проросійської церкви блокували двері та співали молитви

УПЦ МП вчергове перешкоджає роботі комісії Мінкульту на території Києво-Печерської Лаври, доступ до якої на початку липня перекрили для ченців проросійської єпархії. Про перевірку заповідника та опечатання корпусів, не передбачених для релігійної служби, повідомили у прес-службі Мінкульту у понеділок, 3 липня. У вівторок, 4 липня, під час роботи комісії, прес-служба УПЦ МП заявила про «антизаконне опечатання» корпусів.

За даними журналістів та очевидців, прихильники УПЦ МП не пустили комісію до корпусів. Вони блокували входи до приміщень та співали молитви, перешкоджаючи комісії Мінкульту.

За словами виконувача обов'язків голови заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка в коментарі «Суспільному», адміністрацію Лаври попередили про передачу приміщень, а та, своєю чергою, дала на це письмову згоду. У прес-службі Мінкульту повідомили, що йдеться про п'ять об'єктів, вивільнених ченцями УПЦ МП.

«Ми попередили монастир про п'ять корпусів. Вони добровільно погодились надати доступ до двох, але цю свою письмову обіцянку вони не виконали. Тому ми вимушені звернутись до правоохоронців, щоб держава змогла використовувати це майно за призначенням», – повідомив Максим Остапенко.

За словами голови комісії, за перешкоджання їхній діяльності члени комісії написали чергову заяву до поліції. Він повідомив, що комісія Мінкульту продовжуватиме свою роботу, допоки не опечатає корпуси.

Нагадаємо, 29 березня 2023 року з УПЦ МП розірвали договір про користування Києво-Печерською Лаврою, зокрема Нижньою Лаврою. До початку квітня комісія Мінкульту проводила роботи щодо передачі 79 корпусів Лаври, якими безоплатно користувалися ченці УПЦ МП. Роботі комісії неодноразово перешкоджали як священники на чолі з митрополитом Павлом Лебедем, так і віряни УПЦ МП. 5 червня 2023 року комісія завершила перевірки будівель на території Лаври та зобов'язали УПЦ МП звільнити приміщення, на що представники церкви не погодились.