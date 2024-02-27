Колаборанту загрожує до 12 років тюрми

Співробітники Служби безпеки України затримали чергового зрадника. За даними слідчих, працівник заводу у Богодухівському районі, що на Харківщині, під час окупації громади ремонтував техніку росіян. Про це у вівторок, 27 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, після окупації частини Харківської області чоловік зголосився допомагати російській армії. Він ремонтував танки окупантів, бойові машини піхоти та інші транспортні засоби, які підбили українські захисники під час боїв за Харків. Крім того, чоловік видавав окупантам місцевих жителів, які чинили спротив російській збройній агресії. Після цього росіяни викрадали українських патріотів, ув’язнювали їх та катували.

«Крім того, зловмисник “наводив” загарбників на оселі громадян, які виїхали на підконтрольну Україні територію.Потім окупанти разом зі своїм пособником вдиралися у помешкання громадян і повністю розграбовували їх. З приватних домоволодінь росіяни викрадали все: від одягу та побутової техніки до автомобілів. За це командування підрозділів російських військ дозволяло фігуранту вільно пересуватися по місцевості та забирати собі частину награбованого майна», – йдеться у повідомленні.

Після звільнення району зловмисник намагався уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили чоловіка та затримали. Йому оголосили про підозру у пособництві державі-агресору. Підозрюваному загрожує до 12 років увʼязнення. Наразі чоловік перебуває під вартою.